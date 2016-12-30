Обама хоче загнати Трампа у глухий кут, – радник нового президента

За словами радника нового президента США Келіенн Конвей, Барак Обама хоче загнати Дональда Трампа у глухий кут та обмежити свободу дій 45-го президента США після вступу на посаду.

Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

"Скажу вам, що навіть ті, хто симпатизує президенту Обамі в більшості питань, кажуть, що частково він вчинив так, аби загнати в кут обраного президента Трампа. Дуже сумно, якщо політика стала головним мотивуючим фактором. Часто ми думаємо, що так воно і є", – прокоментувала дії Обами Конвей.

Також радник Трампа заявила, що не вважає хакерські атаки під час виборів у США єдиною причиною поразки Гілларі Клінтон та Демократичної партії на виборах.

Вона зазначила, що часом потік звинувачень від демократів виглядав як "гарячка".

Все, що ми чули впродовж всієї виборчої кампанії було: "Росія, Росія, Росія",

– сказала Келіенн Конвей.

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Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.



У Росії пообіцяли вже сьогодні, 30 грудня, оголосити заходи у відповідь.