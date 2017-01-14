Обама зустрінеться з Трампом за чаєм і проведе останню прес-конференцію

На останній тиждень на посаді 44-го президента США у Барака Обами ще запланована остання прес-конференція.

Свою останню прес-конференцію в якості глави держави Обама проведе 18 січня.

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

У середу, 18 січня президент США проведе останню прес-конференцію в якості президента США,

– йдеться у його повідомленні у Twitter.

Захід вже традиційно відбудеться у Білому домі.

Some news: @POTUS will hold his last press conference at the White House on Wednesday, 1/18. My last briefing will be on 1/17 #ObamaFarewell — Josh Earnest (@PressSec) 13 січня 2017 р.

Ернест також підтвердив журналістам інформацію про те, що Обама запросив новообраного президента Дональда Трампа з дружиною і Білий дім на чай перед церемонією інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

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Раніше голова інавгураційного комітету Те Баррак повідомив, що подружжя Трампа разом з подружжям Мішель та Барака Обами після зустрічі разом попрямують на церемонію, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 10 січня 44-й президент США Барак Обама звернувся до американців зі своїм останнім посланням на посаді президента, яку він займав 8 років.



11 січня новообраний президент Дональд Трамп провів першу прес-конференцію після перемоги на президентських виборах.