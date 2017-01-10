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Обамі запропонували роботу в галузі музики

20:06, сьогодні 166 Читать новость на русском
Барак Обама
Барак Обама / Getty Images

Сервіс відтворення музики Spotify запропонував Бараку Обамі роботу, після того, як 20 січня він покине пост президента США.

Про це повідомляє "ВВС-Україна".

На сайті Spotify з'явилася нова вакансія President of Playlists. В оголошенні зазначили, що претендент відстежуватиме складання плей-листів, контролюватиме роботу офісів сервісу у понад 60 країнах.

Серед завдань, які повинен виконувати "президент плейлистів", є забезпечення світового лідерства, пошук нових ідей. Як варіант – долучення до плей-листа звернення до нації у зв'язку із законодавством про охорону здоров'я.

Зазначимо, що серед до кандидата є "щонайменше восьмирічний досвід управління шанованою нацією" і наявність Нобелівської премії миру.

Ім'я Обами в оголошенні не називають.

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Щоб переконатися, що адресат побачив пропозицію, співзасновник і виконавчий директор Spotify Даніель Ек написав Обамі твіт. Чинний президент США поки що не відповів.

Теги: США Політика Барак Обама Музика
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