Обдаровані грошима: топ-10 найдорожчих подарунків українським чиновникам

Декларації українських чиновників показало, наскільки щедрими для них можуть бути члени їх родин, а інколи і просто їх друзі чи партнери, обдаровуючи можновладців мільйонами гривень чи подарунками на суми з шістьма нулями.

Рейтинг найдорожчих подарунків з реєстру декларацій підготувало "Народне НАЗК".

Перше місце – у народного депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського. 35 мільйонів гривень нардеп отримав від батька – Віктора Дзензерського – доктора наук, директора Інституту транспортних систем і технологій і Героя України.

На другому місці опинився нардеп Нестор Шуфрич. Ситуація в сім’ї Шуфричів протилежна – це його 28-річний син Олександр, президент футбольного клубу «Говерла-Закарпаття», подарував батькові дім за 11 мільйонів гривень.

По 10 мільйонів від свого батька Марка Добкіна отримали двоє народних депутатів – Дмитро і Михайло Добкіни. Трошки менше – 9,3 мільйона – подарував сину-депутату заступник голови групи компаній OREXIM Юрій Козир.

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Задарували також родину голови Голованівської райадміністрації Олега Голімбієвського. В той час як теща голови Таісія Голімбієвська подарувала зятю 6,7 мільйонів, її рідна дочка Тамара отримала 8 мільйонів від партнера по бізнесу Павла Варинського.

5,7 мільйонів подарував чоловік начальнику інспекції ДФМ Оксані Датій, і приблизно стільки ж – 5,3 мільйони – отримала дружина нардепа Хомутинніка.

Більше про коштовні подарунки декларантів – дивіться у сюжеті.