Обмін "всіх на всіх" не влаштовує жителів Донбасу, – Путін

Російський президент Володимир Путін прокоментував можливість проведення обміну полоненими "всіх на всіх".

Про це він сказав на щорічній великій прес-конференції.

"Ми робимо все для того, щоб утримані з обох сторін особи були звільнені. І чим повнішим буде цей обмін, тим краще. Свого часу президент Порошенко висловив ідею обміну "всіх на всіх". Я і з цим повністю згоден. Але згодом вияснилося, що за цією формулою стоять деякі деталі, які не влаштовують жителів Донбасу", – заявив Путін.

За його словами, ці деталі полягають у тому, що "українська влада не включає у список на обмін осіб, які вважає законно засудженими".

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