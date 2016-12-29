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Обміняного терористам зрадника із СБУ підірвали у Донецьку

23:53, 28 грудня 2665 Читать новость на русском
Євген Косяк
Євген Косяк

Минулого тижня в окупованому Донецьку було підірвано автомобіль. Згодом стало відомо, що жертвою став колишній заступник начальника слідчого відділу СБУ в Донецьку Євген Косяк, який працював на Росію, та був обміняний на українських полонених.

Самому Євгену Косяку внаслідок вибуху відірвало ноги, пише lb.ua.

Спочатку інформацію про вибух 20 грудня в центрі Донецька по вул. Артема, 147 і постраждалого розповсюдили сепаратистські видання та користувачі у соцмережах. Згодом цю інформацію підтвердив і керівник СБУ Василь Грицак.

Ми затримували військовослужбовців СБУ в чині полковників, підполковників за роботу на Росію. Наприклад - заступник начальника слідства Донецького управління. Кажуть, що на минулому тижні його підірвали в центрі Донецька. Ми його затримали, задокументували, а потім обміняли на наших патріотів,
– сказав Грицак.

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45-річний Євген Косяк мав звання полковника юстиції, був заступником начальника Слідчого відділу УСБУ в Донецькій області. У 2014 році він заарештовував "народного губернатора" Павла Губарева. Потім Косяк виїхав до Маріуполя. 10 серпня 2015 року Косяк був затриманий під час передачі матеріалів з обмеженим доступом "співробітнику МГБ ДНР". У вересні 2016 року Косяк був обміняний як "житель ДНР". Тоді в обмін на чотирьох сепаратистів Україна отримала волонтера Володимира Жемчугова і співробітника ООН Юрія Супруна.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька СБУ
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