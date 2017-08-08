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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Обрали найкомічніші фото домашніх улюбленців за рік: весела підбірка

00:09, сьогодні 749 Читать новость на русском

Журі міжнародного конкурсу Comedy Pet Photography Awards показало відібрані найкращі фотографії домашніх тварин 2017 року.

Про це мовиться на сайті конкурсу.

Топ знімків судді конкурсу відібрали з більш ніж 2,5 тисяч заявок.

Comedy Pet Photography Awards проходив вперше.

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Теги: Новини України LifeStyle Фотоновини
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