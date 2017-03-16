Образи ведучих Євробачення-2017: дизайнери показали перші ескізи

Українські дизайнери створили ескізи майбутніх костюмів трьох ведучих Євробачення-2017.

Про це повідомляє "UA Перший".

У повідомленні зазначається, що зараз триває конкурс серед українських дизайнерів на створення образів для ведучих пісенного конкурсу – Тімура Мірошниченка, Олександра Скічка та Володимира Остапчука.

Відтак, у творчому конкурсі взяли участь 9 відомиих українських брендів – Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv і Gapchuk.

Вони вже створили по 6 ескізів костюмів для ведучих Євробачення-2017.

За правилами конкурсу, костюми повинні не просто личити хлопцям, а й відповідати тим ролям, які для них запропонували сценаристи шоу. За задумом, ведучі Євробачення-2017 перевтілюватимуться під час шоу в різні образи. Для цього за підсумками творчого конкурсу буде обрано 17 костюмів.

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Додамо, що у відборі образів ведучих візьмуть участь і представники оргкомітету, останнє слово буде саме за ними.

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