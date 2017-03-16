17:05
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 15:00: Обшуки у Запорізькій ОДА. Забули про допомогу від волонтерів
Випуск новин
16:09, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Образи ведучих Євробачення-2017: дизайнери показали перші ескізи

16:23, сьогодні 904 Читать новость на русском
Дизайнери працюють над одягом ведучих Євробачення-2017
Дизайнери працюють над одягом ведучих Євробачення-2017 / Скріншот

Українські дизайнери створили ескізи майбутніх костюмів трьох ведучих Євробачення-2017.

Про це повідомляє "UA Перший".

У повідомленні зазначається, що зараз триває конкурс серед українських дизайнерів на створення образів для ведучих пісенного конкурсу – Тімура Мірошниченка, Олександра Скічка та Володимира Остапчука.

Відтак, у творчому конкурсі взяли участь 9 відомиих українських брендів – Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv і Gapchuk.

Вони вже створили по 6 ескізів костюмів для ведучих Євробачення-2017.

За правилами конкурсу, костюми повинні не просто личити хлопцям, а й відповідати тим ролям, які для них запропонували сценаристи шоу. За задумом, ведучі Євробачення-2017 перевтілюватимуться під час шоу в різні образи. Для цього за підсумками творчого конкурсу буде обрано 17 костюмів.

Читайте також: Відкриття Євробачення-2017 пройде під Радою і встановить рекорд

Додамо, що у відборі образів ведучих візьмуть участь і представники оргкомітету, останнє слово буде саме за ними.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Україна LifeStyle Євробачення-2017 Євробачення мода дизайн
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Что российский бизнес делает в Украине?
сьогодні, 16:43 Что российский бизнес делает в Украине?
Slava Rabinovich 1060
Нардепи, що літають: які країни відвідують парламентарі за бюджетні кошти
сьогодні, 15:04 Нардепи, що літають: які країни відвідують парламентарі за бюджетні кошти
Блог Медіа 1141
Українці vs європейці: чия комуналка
сьогодні, 12:05 Українці vs європейці: чия комуналка "тяжча"
Яніна Ткачук 1699
У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
сьогодні, 11:56 У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
Володимир Горбач 2647
Крым погружается в тотальную депрессию
сьогодні, 08:16 Крым погружается в тотальную депрессию
Злой Одессит 5979
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Старовинні підземелля розкопали у Житомирі
27 жовтня 2016 , 20:01
Бойовик "ЛНР" розповів, як терористи обстрілювали Луганськ заради паніки
 29 листопада 2016 , 13:51 1
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук