Обстріл житлових кварталів Авдіївки: опубліковано відео нищівних наслідків

Протягом 19 березня бойовики випустили 7 снарядів різного калібру, а також застосовували РПГ та стрілецьку зброю в районі населеного пункту Авдіївка.

О 14:57 окупанти обстріляли житловий квартал із застосуванням танкових снарядів та СПГ. Внаслідок такого обстрілу зруйновано один будинок та поранено одну жінку, яку було евакуйовано до лікарні для надання кваліфікованої допомоги.

Відео руйнівних наслідків опублікували у прес-центрі штабу АТО.

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