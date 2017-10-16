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Обстрілами з мінометів бойовики поранили жінку на Донбасі

17:03, сьогодні 151 Читать новость на русском
Бойовики поранили жінку на Донбасі
Бойовики поранили жінку на Донбасі / Фото з вільних мереж

В понеділок, 16 жовтня, донбаські бойовики обстріляли з мінометів містечко Залізне на Донеччині. Внаслідок обстрілів поранення отримала 48-річна жінка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його інформацією, обстріл розпочався приблизно о 14:00 годині.

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Жебрівський уточнив, що постраждала жінка отримала поранення в область шиї та тулуба. Її вже прооперували у Торецькій міській лікарні. Зараз лікарі оцінюють стан жінки як стабільний.

"З мінометів проросійські терористи вели вогонь з окупованої ними території – з шахти Гагаріна. Обстріл тривав хвилин 40. У результаті численних "прильотів" осколкових пошкоджень зазнали 15 приватних помешкань", – додав Жебрівський.

Він також зазначив, що дав завдання голові Торецької ВЦА та відповідним службам допомогти людям полагодити пошкоджене житло.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
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