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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обстріляну Попасну прикрасили промовистим муралом

20:14, сьогодні 865 Читать новость на русском
Мурал у Попасній
Мурал у Попасній / Фото з соцмереж

На стіні школи у Попасній створили мурал "Попаснянські гойдалки", на якому зображена маленька дівчинка.

Про це у Facebook написав користувач Олег Соснов.

Він зазначив, що будівлю школи у 2014 році пошкодили артилерійським обстрілом бойовики.

Також Соснов додав, що посил мурала звучить так: "Ми повинні протиставляти творчість і уяву агресії та насильству, особливо там, де діти були залучені або продовжують залучатися у збройний конфлікт".

Читайте також: Росіянин створив дивовижний мурал у Києві: опубліковані фото

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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