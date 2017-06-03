Обстріляну Попасну прикрасили промовистим муралом

На стіні школи у Попасній створили мурал "Попаснянські гойдалки", на якому зображена маленька дівчинка.

Про це у Facebook написав користувач Олег Соснов.

Він зазначив, що будівлю школи у 2014 році пошкодили артилерійським обстрілом бойовики.

Також Соснов додав, що посил мурала звучить так: "Ми повинні протиставляти творчість і уяву агресії та насильству, особливо там, де діти були залучені або продовжують залучатися у збройний конфлікт".

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