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ОБСЄ поспіхом залишили Світлодарську дугу через масовані обстріли

23:56, 27 грудня 262 Читать новость на русском
ОБСЄ
ОБСЄ / 24 Канал

Під час боїв в районі Світлодарської дуги ОБСЄ евакуювала звідти свою патрульну базу.

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії.

Міжнародні спостерігачі зафіксували велику кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Лише з 22-го по 23-тє грудня спостерігачі нарахували понад тисячу вибухів у районі Світлодарська та Дебальцевого.

Згодом після домовленості у Мінську про передноворічне припинення вогню і початку режиму тиші з 24 грудня, обстрілів стало менше, але повністю вони не припинилися.

Нагадаємо, у Щасті українській стороні бойовики передали тіла двох українських військових, які загинули внаслідок бойових дій на Світлодарській дузі 18 грудня.

Теги: Україна Політика ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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