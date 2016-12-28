ОБСЄ поспіхом залишили Світлодарську дугу через масовані обстріли

Під час боїв в районі Світлодарської дуги ОБСЄ евакуювала звідти свою патрульну базу.

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії.

Міжнародні спостерігачі зафіксували велику кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Лише з 22-го по 23-тє грудня спостерігачі нарахували понад тисячу вибухів у районі Світлодарська та Дебальцевого.

Згодом після домовленості у Мінську про передноворічне припинення вогню і початку режиму тиші з 24 грудня, обстрілів стало менше, але повністю вони не припинилися.

Нагадаємо, у Щасті українській стороні бойовики передали тіла двох українських військових, які загинули внаслідок бойових дій на Світлодарській дузі 18 грудня.