ОБСЄ відреагувала на скандал довкола її спостерігача з "георгіївською стрічкою"

В організації з безпеки та співробітництва в Європі вважають, що їхня спостерігачка на Донбасі Ольга Скриповська не відзначалася жодними проявами сепаратизму щодо України.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці організації.

Щоправда, там підтвердили, що Скриповська справді свого часу носила "георгіївську стрічку".

"Це було у 2010 році під час церемонії покладання квітів до Могили Невідомого Солдата у молдовському місті Бєльці. Церемонія проводилася на вшанування пам’яті мільйонів чоловіків і жінок, які пожертвували собою в боротьбі з фашизмом", – наголошується в повідомленні.

За словами представників організації з безпеки та співробітництва в Європі, з 2010 року значення та символізм цієї стрічки могли змінитися, однак у той час вона символізувала лише хоробрість попереднього покоління.

У 2010 році в Україні ця символіка також була загально визнаною та цю стрічку носили навіть багато з тих, хто в подальшому стали відомими прибічниками Майдану. З огляду на це, носіння цієї стрічки у 2010 році жодним чином не передбачало схвалення чи підтримку будь-яких політичних або ідеологічних переконань, які у подальшому почали з нею асоціюватися,

– додали в ОБСЄ.

Зауважимо, що на ресурсі "Бєльці Сіті" є інформація про парад 9 травня та оприлюднено скандальну фотографію Ольги Скриповської, однак новину датовано 2013 роком.

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Нагадаємо, раніше у мережі розгорівся скандал щодо представниці ОБСЄ Ольги Скриповської, яка свого часу взяла участь у параді 9 травня та мала на одязі величезну "георгіївську стрічку".