23:33
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 19:00: Тиск на Марушевську. Самойлова і Євробачення-2017
Випуск новин
23:06, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

ОБСЄ відреагувала на скандал довкола її спостерігача з "георгіївською стрічкою"

23:24, сьогодні 95 Читать новость на русском
Ольга Скриповська з
Ольга Скриповська з "георгіївської стрічкою" / beltsymd.ru

В організації з безпеки та співробітництва в Європі вважають, що їхня спостерігачка на Донбасі Ольга Скриповська не відзначалася жодними проявами сепаратизму щодо України.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці організації.

Щоправда, там підтвердили, що Скриповська справді свого часу носила "георгіївську стрічку".

"Це було у 2010 році під час церемонії покладання квітів до Могили Невідомого Солдата у молдовському місті Бєльці. Церемонія проводилася на вшанування пам’яті мільйонів чоловіків і жінок, які пожертвували собою в боротьбі з фашизмом", – наголошується в повідомленні.

За словами представників організації з безпеки та співробітництва в Європі, з 2010 року значення та символізм цієї стрічки могли змінитися, однак у той час вона символізувала лише хоробрість попереднього покоління.

У 2010 році в Україні ця символіка також була загально визнаною та цю стрічку носили навіть багато з тих, хто в подальшому стали відомими прибічниками Майдану. З огляду на це, носіння цієї стрічки у 2010 році жодним чином не передбачало схвалення чи підтримку будь-яких політичних або ідеологічних переконань, які у подальшому почали з нею асоціюватися,
– додали в ОБСЄ.

Зауважимо, що на ресурсі "Бєльці Сіті" є інформація про парад 9 травня та оприлюднено скандальну фотографію Ольги Скриповської, однак новину датовано 2013 роком.

Читайте також: Спецслужби терористів "ЛНР" готують провокації проти ОБСЄ

Нагадаємо, раніше у мережі розгорівся скандал щодо представниці ОБСЄ Ольги Скриповської, яка свого часу взяла участь у параді 9 травня та мала на одязі величезну "георгіївську стрічку".

Теги: 9 травня Війна на Донбасі Молдова Україна Політика ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 22:19 "Конг: Острів черепа": коли велетенське чудовисько – справедливий Король
Юлія Ліпенцева 743
Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії
сьогодні, 20:00 Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії
1988
Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
сьогодні, 19:15 Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
Яніна Ткачук 1712
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 3846
Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
сьогодні, 18:30 Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
Євгенія Мазур 2033
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Олланд анонсував зустріч "нормандської четвірки"
 20 вересня 2016 , 20:39
Стартував осінній призов, комітет ВР попередньо схвалив візовий режим з РФ, – головне за добу
 5 жовтня 2016 , 08:00
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
Експерт назвав головні ризики безвізу з ЄС
 14 березня , 06:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук