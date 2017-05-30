Обвал стіни на Рівненщині забрав життя батька й сина: опубліковані фото

У вівторок, 30 травня, в селі Зозів Рівненського району Рівненської області внаслідок руйнування стіни загинуло двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Там повідомили, що інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальників о 12:35. Повідомлялося, що по вул. Вишневій трапилося руйнування однієї зі стін будівлі під час проведення ремонтних робіт по підсиленню фундаменту.

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Внаслідок цього загинув 47-річний чоловік та його 24-річний син – жителі села Обарів Рівненського району.

Рятувальники діставали тіла загиблих з-під руїн

До місця надзвичайної події негайно вирушили чергові відділення рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

По прибуттю рятувальники за допомогою шансового інструменту дістали двох загиблих чоловіків з півтораметрової глибини.

Наразі кінцеву причину нещасного випадку з’ясовують правоохоронці.