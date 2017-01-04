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Обвал у житловому будинку в Сумах: одна людина загинула

22:56, 3 січня 13340 Читать новость на русском
У житловому будинку в Сумах стався обвал
У житловому будинку в Сумах стався обвал / Прес-служба ДСНС

В Сумах стався обвал у багатоквартирному житловому будинку.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Трагедія трапилась ввечері 3 січня, приблизно о 20:40.

У квартирі на 6-му поверсі десятиповерхівки вибухнув газ.

Внаслідок вибуху обвалилось перекриття між 5 і 6 поверхами та пошкоджено перекриття між 6 та 7.

Як повідомляють надзвичайники, внаслідок обвалу загинула літня жінка, а двох осіб вдалось врятувати з-під завалів.

Мешканців будинку було евакуйовано.

Нагадаємо, на початку грудня будівля житлового гуртожитку обвалилась у Чернігові.

Теги: Україна Суми ДСНС Жертви
Джерело: 24 Канал
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