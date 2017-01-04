Обвал у житловому будинку в Сумах: одна людина загинула

В Сумах стався обвал у багатоквартирному житловому будинку.

Про це інформує прес-служба ДСНС. Трагедія трапилась ввечері 3 січня, приблизно о 20:40. У квартирі на 6-му поверсі десятиповерхівки вибухнув газ. Внаслідок вибуху обвалилось перекриття між 5 і 6 поверхами та пошкоджено перекриття між 6 та 7. Як повідомляють надзвичайники, внаслідок обвалу загинула літня жінка, а двох осіб вдалось врятувати з-під завалів. Мешканців будинку було евакуйовано. Нагадаємо, на початку грудня будівля житлового гуртожитку обвалилась у Чернігові.

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