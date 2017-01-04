Обвал у житловому будинку в Сумах: одна людина загинула

В Сумах стався обвал у багатоквартирному житловому будинку.
Про це інформує прес-служба ДСНС.
Трагедія трапилась ввечері 3 січня, приблизно о 20:40.
У квартирі на 6-му поверсі десятиповерхівки вибухнув газ.
Внаслідок вибуху обвалилось перекриття між 5 і 6 поверхами та пошкоджено перекриття між 6 та 7.
Як повідомляють надзвичайники, внаслідок обвалу загинула літня жінка, а двох осіб вдалось врятувати з-під завалів.
Мешканців будинку було евакуйовано.
Нагадаємо, на початку грудня будівля житлового гуртожитку обвалилась у Чернігові.
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