Обвинувальний акт проти Єфремова вже передали до суду

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями направило в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Про це написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Олександра Єфремова про вчинення ним низки злочинів", – йдеться у дописі.

Луценко зазначив, що Єфремову інкримінують пособництво у захопленні будівлі управління СБУ в Луганській області, вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією.

Також Євремова звинувачують у державній зраді, в організації захоплення будівлі Луганської ОДА та сприянні створення та діяльності терористичної організації "ЛНР".

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Нагадаємо, 3 січня Олександру Єфремову вручили обвинувачення у злочинах.