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Об'єднатися задля перемоги над Росією: найбільший прапор Ічкерії розгорнули у Києві

20:13, сьогодні 317 Читать новость на русском

13 серпня у Києві на Мадані Незалежності в рамках акції "Ічкерія – жива" було розгорнуто найбільший у світі прапор республіки, яка з початку 2000-х потерпає від агресії Кремля.

Участь у акції взяли як бійці батальйону імені Джохара Дудаєва та грузинського батальйону, так і представники кримськотатарського народу, пише "Громадське".

Акція "Ічкерія – жива" на Майдані у Києві

Зауважимо, що організатором заходу виступила учасниця АТО Аміна Окуєва, передає "Цензор.НЕТ".

Ця акція була покликаною продемонструвати, окрім того, дух Ічкерії – живий, ще й те, що ми є, будемо та ми переможемо найближчим часом. Крім того, цей захід продемонстрував дружбу між нашими народами та наше бойове братство. Тут були і грузинські наші побратими, і кримські татари, корім українців звичайно,
– підкреслила вона.

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За її словами, єдині, кому буде неприємним цей захід, – це Росія та її дармоїди з числа чеченомних зрадників.

"З таким підступним і кровожерливим ворогом, яким є Російська імперія, – це наш спільний ворог – можна боротися лише разом, можна лише об’єднавшись, як єдиний кулак", – воїн АТО.

Коментар Аміни Окуєвої щодо акції "Ічкерія – жива"

Як переконують організатори акції, 13 серпня було розгорнуто найбільший національний прапор Ічкерії.

Організатор Казбек Абдурзаков про акцію "Ічкерія – жива"

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Зауважимо, що Ічкерія — невизнане державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСР. Його практично ліквідував Кремль в 2000 році після окупації.

Фото: "Цензор.НЕТ", УНІАН, "Громадське"

Теги: Новини України Новини політики Фотоновини Чечня Рекорди Новини Києва Новини Росії
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