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Очевидці розповіли, як машина наїхала на людей на зупинці у Харкові

21:44, 5 серпня 3523 Читать новость на русском
Автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту у Харкові
Автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту у Харкові / Соцмережі

Близько 15:00 у Харкові на зупинці поблизу медичного центру невідкладної допомоги автівка зненацька вилетіла на зупинку, на якій в цей час перебували майже два десятки людей.

Про це повідомляє ТСН.

За словами очевидців, ніхто й уявити не міг, що водій не поверне перед перешкодою або не загальмує.

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"Я не чув звуку гальмів, чув сильний удар і не зрозумів навіть, що це", – зауважив водій автобуса Олександр Іванов.

За словами свідків, жертв могло бути набагато більше, однак через спеку більшість з тих, хто чекав на свій автобус, ховались у тіні дерев за кілька метрів. Відтак, безпосередньо на зупинці було усього двоє чоловіків – один загинув, іншого з важкими травмами госпіталізували.

"Тут зазвичай бабуся шкарпетками торгує, тут взагалі багато людей – сьогодні ще малими бідами минулося", – каже свідок Яна Савченко.

У підсумку до лікарні потрапили водій і пасажир авто. Всі потерпілі зараз перебувають у операційних, щоправда лікарі ніяких коментарів ще не дають.

Додамо, що Mercedes, який влетів у зупинку, має харківські номери, однак ні імені власника, ні версій причин ДТП правоохоронці не називають.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Харкові автомобіль Mercedes Benz в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого одна людина загинула.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Харків Транспорт
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