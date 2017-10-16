Очікування та реальність: Ріанна приміряла невдалий образ з модного показу

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Відома співачка Ріанна відома не тільки професійними досягненнями, але і завдяки своєму унікальному почуттю стилю. Щоправда, один із останніх образів співачки викликав неоднозначну реакцію.
Ріанна обрала total-look від бренду Off-White – укорочений піджак з об'ємними плечами, світлими джинсами і білими черевиками. У цьому образі в рамках Тижня моди в Парижі з’явилася Кая Гербер.
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Єдина відмінність – в аксесуарах і в відсутності сумочки Louis Vuitton, яку Ріанна добавила до образу.
Модель Кая Гербер та співачка Ріанна
Але варто визнати, що Кайю Гербер цей наряд "сів" набагато краще. Проте Ріанна в черговий раз довела, що може одягнути абсолютно будь-що – головне, щоб їй самій подобалося. І в цьому з неї дійсно потрібно брати приклад.
Співачка Ріанна та модель Кая Гербер