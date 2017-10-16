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Очікування та реальність: Ріанна приміряла невдалий образ з модного показу

13:31, сьогодні 1131 Читать новость на русском
Ріанна
Ріанна / gettyimages

Відома співачка Ріанна відома не тільки професійними досягненнями, але і завдяки своєму унікальному почуттю стилю. Щоправда, один із останніх образів співачки викликав неоднозначну реакцію.

Ріанна обрала total-look від бренду Off-White – укорочений піджак з об'ємними плечами, світлими джинсами і білими черевиками. У цьому образі в рамках Тижня моди в Парижі з’явилася Кая Гербер.

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thanks. @virgilabloh @off____white

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Єдина відмінність – в аксесуарах і в відсутності сумочки Louis Vuitton, яку Ріанна добавила до образу.

Модель Кая Гербер та співачка Ріанна
Модель Кая Гербер та співачка Ріанна

Але варто визнати, що Кайю Гербер цей наряд "сів" набагато краще. Проте Ріанна в черговий раз довела, що може одягнути абсолютно будь-що – головне, щоб їй самій подобалося. І в цьому з неї дійсно потрібно брати приклад.

Співачка Ріанна та модель Кая Гербер
Співачка Ріанна та модель Кая Гербер

Теги: LifeStyle Голлівуд мода Музика Ріанна
Джерело: 24 Канал
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