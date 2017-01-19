Одеське узбережжя повністю скувало льодом: захопливі фото

Через морозну погоду на одеському узбережжі справжні метаморфози: майже вся гавань Одеського порту покрилася льодом.

Гавань Одеського порту покрилася льодом, скувавши пришвартовані там кораблі і судна ВМСУ. Нова гавань замерзла тільки частково – завдяки великим розмірам і Воронцовському створу, пише "Думская". Біля берега є характерна крижана крихта, яка "дихає" в такт з хвилями. Вітер підняв невеликий шторм. Якщо море вщухне, а морозна погода протримається ще кілька днів, ця каша перетвориться на лід. Читайте також: Море біля Одеси починає замерзати: вражаючі фото явища

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