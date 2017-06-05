Одеські активісти готують "теплий" прийом російському музиканту

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Одеські активісти хочуть зірвати виступ російського репера Матвія Мельникова, більш відомого під псевдонімом "Мот".
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив екс-лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко.
Концерт Мота запланований в кафе Bono Beach Club Odessa 10-го червня о 23:50. Активісти створили зустріч в соціальній мережі, де закликають прийти та не допустити проведення концерту.
Читайте також:
Музичний критик розповів, як Росія використовує українських зірок-гастролерів
"Матвєй Мєльніков (псевдонім МОТ), продюсований Тіматі і нещодавно записавший пісню разом з Ані Лорак, 14 березня 2015 року виступав в окупованому Криму в місті Сімферополь. Після цього, 28 вересня 2016 року, знову співав там же, на цей раз разом із згаданим фантом Путіна та Кадирова – Тіматі. Таким чином, він порушив закон України про правила перетину державного кордону. Та своїм публічним виступом дав знати суспільству, що визнає окупацію нашого півострову Крим", – йдеться у повідомлення на сторінці спільноти.
Відзначимо, що Мот з 1 березня 2013 року є артистом лейбла Black Star Inc, засновником і власником якого є російський виконавець і музичний продюсер Тимур Юнусов (Тіматі).
Нагадаємо, раніше в Одесі активісти зірвали виступ української співачки Світлани Лободи, після чого свій виступ через погрози скасував український співак Іван Дорн.