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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одеські активісти готують "теплий" прийом російському музиканту

15:23, сьогодні 2057 Читать новость на русском
Моту планують зірвати концерт в Одесі
Моту планують зірвати концерт в Одесі / black-star

Одеські активісти хочуть зірвати виступ російського репера Матвія Мельникова, більш відомого під псевдонімом "Мот".

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив екс-лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко.

Концерт Мота запланований в кафе Bono Beach Club Odessa 10-го червня о 23:50. Активісти створили зустріч в соціальній мережі, де закликають прийти та не допустити проведення концерту.

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"Матвєй Мєльніков (псевдонім МОТ), продюсований Тіматі і нещодавно записавший пісню разом з Ані Лорак, 14 березня 2015 року виступав в окупованому Криму в місті Сімферополь. Після цього, 28 вересня 2016 року, знову співав там же, на цей раз разом із згаданим фантом Путіна та Кадирова – Тіматі. Таким чином, він порушив закон України про правила перетину державного кордону. Та своїм публічним виступом дав знати суспільству, що визнає окупацію нашого півострову Крим", – йдеться у повідомлення на сторінці спільноти.

Відзначимо, що Мот з 1 березня 2013 року є артистом лейбла Black Star Inc, засновником і власником якого є російський виконавець і музичний продюсер Тимур Юнусов (Тіматі).

Нагадаємо, раніше в Одесі активісти зірвали виступ української співачки Світлани Лободи, після чого свій виступ через погрози скасував український співак Іван Дорн.

Теги: LifeStyle Україна Україна – Росія Музика Одеса протести
Джерело: 24 Канал
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