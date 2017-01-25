Одеський порт протистоїть спробам міністра інфраструктури продати буксирний флот за безцінь

Мінінфраструктури хоче продати 12 буксирів приватної компанії без будь-якого конкурсу та за оплату протягом 10 років, а між тим буксирний флот – найбільш прибутковий актив порту.

Профспілковий комітет Одеського порту виступив з протестом проти спроб міністра інфраструктури Володимира Омеляна продати буксирний флот Одеського порту приватній компанії. Офіційний текст свого протесту організація направила на адресу президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради.

"У грудні Профспілка відправив звернення на адресу президента України, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, в якому викладено аргументований протест проти спроб нинішнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна продати буксирний флот Одеського порту приватній компанії. Також профспілка через друковані ЗМІ та телебачення зробила надбанням української громадськості інформацію про те, що Володимир Омелян блокує підписання фінансового плану ДП "ОМТП" через незгоду керівника підприємства Ігоря Ткачука виконати вимогу міністерства про продаж флоту", – заявив голова Профспілки працівників морського транспорту Одеського морського порту Володимир Зайков.

Про те, що Мінінфраструктури має намір продати 12 буксирів за 50 млн доларів приватній фірмі P&O Maritime FZE без будь-якого конкурсу стало відомо в листопаді 2016 року. Навколо цього розгорівся скандал. Справа в тому, що компанія мала намір розбити платіж на частини – 25 млн доларів виплатити державі відразу, а решту – протягом 10 років.

Керівництво Одеського порту виступило проти цього, тому що буксири є найбільш прибутковим активом порту: щорічно від їх експлуатації держпідприємство отримує близько 15 мільйонів доларів.

За інформацією телеканалу "Інтер", можливі незаконні дії чиновників почала розслідувати поліція. Кримінальне провадження відкрито за статтями "Приготування до злочину" і "Заподіяння шкоди шляхом обману або зловживання довірою".

Раніше "Коментарі" писали про те, що Мінінфраструктури просять перевірити обґрунтованість призначення Вецкаганса главою АМПУ.