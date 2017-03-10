Одеський завод Allseeds підозрюють у масштабній фальсифікації рослинного масла, – ЗМІ

Експорт української олії на світовий ринок може бути обмежений через почастішання фактів фальсифікації продукції жирами тваринного походження на окремих великих підприємствах-експортерах.

Про це повідомляють "Коментарі" в статті "Нелегальна схема: як працюють фальсифікатори соняшникової олії".

За інформацією видання, соняшникову олію розбавляють курячим жиром. Як зазначає керівник Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, кількість компаній, які займаються скупкою курячого жиру, в останні час значно зросла.

За його словами, деякі підприємства йдуть на розведення своєї продукції курячим жиром, щоб залишатися на ринку.

"Краш-маржа, тобто маржинальний прибуток підприємства при виробництві олії, шроту і лушпиння значно скоротилася в останні роки, а ціни на сировину, тобто насіння, ростуть. І для того, щоб вижити і залишатися на ринку, деякі підприємства "переступають межу" і йдуть на розведення своєї продукції курячим жиром. Причому, найчастіше це цілеспрямована політика менеджменту підприємства", – пояснює Чорнобривець.

За даними експертів, найбільше сигналів про можливу фальсифікацію продукції пов'язане з олійно-екстракційним заводом компанії Allseeds.

"Кінцевою точкою доставки курячого жиру деякі посередники, які скуповують сировину, називають маслоекстракційний завод Allseeds, розташований в порту "Южний", так як він має в своєму розпорядженні можливості для непомітної "бодяги", маючи на одній території і МЕЗ, і ємності для зберігання, і пряму трубу, яка перекачує продукцію прямо в морське судно через причал, з власником якого легко "вирішити питання". Думаю, ці відомості вимагають ретельної перевірки з боку правоохоронців, так як підприємство входить в число найбільших виробників", – говорить Юрій Чорнобривець.

За його словами, найближчим часом інститут має намір провести тестування продукції ОЕЗів за умови згоди з боку менеджменту підприємств.

Якщо факти виявлення курячого жиру в українській олії будуть повторюватися, це може привести до обмеження або припинення експорту, вважають учасники ринку. "Беручи до уваги той факт, що масложирова галузь експортно-орієнтована, наслідки можуть виявитися невтішними", – зазначає засновник компанії Apollo Group Юрій Давидов.

Нагадаємо, на початку року в асоціації масложирових виробників "Укроліяпром" заявили про проблеми з фальсифікацією рослинного масла курячим жиром.