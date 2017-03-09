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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Один із найбільших хмарочосів Америки засвітився рожевим кольором: з'явилось відео

11:16, сьогодні 46 Читать новость на русском
Empire State Building
Empire State Building / twitter.com

В Нью-Йорку з нагоди Міжнародного жіночого дня однин із найбільших хмарочосів Америки Empire State Building засвітився рожевим кольором.

Відео цієї події оприлюднила одна із провідних телекомпаній світу CNN в Twitter.

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Ця подія одразу привернула увагу всіх жителів Нью-Йорка. В соціальних мережах тисячі американців поділились фото незвично-рожевої вежі.

Нагадаємо, що Empire State Building має 103 поверхи та знаходиться на Манхетені в Нью-Йорку.

Теги: США Нью-Йорк Культура
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