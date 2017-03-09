Один із найбільших хмарочосів Америки засвітився рожевим кольором: з'явилось відео

В Нью-Йорку з нагоди Міжнародного жіночого дня однин із найбільших хмарочосів Америки Empire State Building засвітився рожевим кольором.

Відео цієї події оприлюднила одна із провідних телекомпаній світу CNN в Twitter.

Читайте також: Нью-Йорк став сНІЖНИМ містом: чарівні фото

Ця подія одразу привернула увагу всіх жителів Нью-Йорка. В соціальних мережах тисячі американців поділились фото незвично-рожевої вежі.

"Empire State, we hear you!!" shouts a young girl when the #empirestatebuilding turns pink for #InternationalWomensDay at twilight pic.twitter.com/AtGRkMbiHv — Prune Perromat (@pruneperromat) 9 березня 2017 р.

Нагадаємо, що Empire State Building має 103 поверхи та знаходиться на Манхетені в Нью-Йорку.