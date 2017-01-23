Один із підозрюваних у замаху на Геращенко – достроково амністований окупантами в Криму

Двох підозрюваних в організації замаху на Геращенка відправили до СІЗО. Так вирішив Шевченківський райсуд Києва.

Один із затриманих – достроково амністований окупантами в Криму. Він був завербований російськими спецслужбами для підривної роботи в Україні.

Читайте також: Геращенко спрогнозував, коли Рада скасує "закон Савченко"

Сам Антон Геращенко заявив, що його автомобіль планували підірвати. Серед мотивів замаху він називає свою участь у створенні бази даних проросійських бойовиків на сайті "Миротворець".

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.



До слова, сам нардеп, а також радник МВС Зорян Шкіряк її підтвердили.