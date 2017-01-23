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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Один із підозрюваних у замаху на Геращенко – достроково амністований окупантами в Криму

10:26, сьогодні 254 Читать новость на русском
Антон Геращенко
Антон Геращенко / 24 Канал

Двох підозрюваних в організації замаху на Геращенка відправили до СІЗО. Так вирішив Шевченківський райсуд Києва.

Один із затриманих – достроково амністований окупантами в Криму. Він був завербований російськими спецслужбами для підривної роботи в Україні.

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Сам Антон Геращенко заявив, що його автомобіль планували підірвати. Серед мотивів замаху він називає свою участь у створенні бази даних проросійських бойовиків на сайті "Миротворець".

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.

До слова, сам нардеп, а також радник МВС Зорян Шкіряк її підтвердили.

Теги: Політика Кримінал Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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