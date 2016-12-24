Один військовий отримав поранення, четверо – контузію, – Міноборони

Минула доба у зоні АТО минула без втрат, але ворог поранив одного бійця ЗСУ, ще четверо військових отримали контузії.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.
"В результаті бойових дій загинули у рядах ВСУ немає, один військовий отримав поранення, четверо – контузію", – зазначив Лисенко.
Читайте також: Путін знайшов "крайніх" у війні на Донбасі
Нагадаємо, анонсований режим тиші у зоні АТО не працює – вже через півгодини після опівночі бойовики порушили домовленості.
Коментарі