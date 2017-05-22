Один з головних пропагандистів "Інтера" прокоментував заборону в’їзду в Україну

Російський політтехнолог, директор з розвитку компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для телеканалу "Інтер", Ігор Шувалов прокоментував своє вигнання з України та заборону в'їзду в країну.

Про це Шувалов розповів у коментарі "Українській правді".

"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидовою боротьбою українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна – моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона – абсурдна", – сказав Шувалов.

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"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і в світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова", – додав він.

Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що за межі України видворено та заборонено в'їзд на 5 років заступникові директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для телеканалу "Інтер", громадянина Росії Ігоря Шувалова.