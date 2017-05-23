Міністр аграрної політики подав у відставку

Міністр аграрної політики Тарас Кутовий написав заяву про свою відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Fаcebook.

"Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою", – йдеться в повідомленні.

Тарас Кутовий сподівається, що Верховна Рада підтримає його прохання.

Тарас Кутовий двічі був депутатом Верховної Ради. До парламенту VII скликання пройшов від партії "УДАР" по одномандатному виборчому округу № 151. По цьому ж округу обрався і в 2014 році вже від "Блоку Петра Порошенка". У парламенті був головою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, а також заступником керівника фракції БПП.

14 квітня 2016 року був призначений Міністром аграрної політики та продовольства України (у складі уряду Гройсмана).

Слід зазначити, що саме за управління Кутового, у Мінагрополітики визначили 3 напрямки реформ – прозорий обіг землі, пряма державна підтримка фермерів і приватизація збиткових держпідприємств.