Один з найбільших світових енерготрейдерів зайшов на український ринок газу

Компанія Trafigura, яку вважають третім за обсягами світовим енерготрейдером, почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.

Про це пише ЛІГА.net з посиланням на джерела в одній з великих газових компаній.

За даними видання, Trafigura почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України з листопада 2016-го.

Купівля відбувається у польської компанії ONICO Energia Spolka.

Щоправда, обсяги імпорту поки незначні і не перевищують 5 мільйонів кубометрів на місяць.

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На сьогодні всі операції проводяться через українську дочірню компанію Трафігура Юкрейн, яка була зареєстрована в Києві ще в липні 2016 року.

Довідка: Trafigura – зареєстрована в Нідерландах компанія, яка спеціалізується на торгівлі металами, нафтою та мінеральними добривами.



У 2016-му виручка компанії становила понад 98 мільярдів доларів.