Один з найбільших в світі алмазів знайшли у Африці

Християнський пастор Емануель Момох відкопав на сході Сьєрра-Леоне один з найбільших в світі алмазів масою в 709 карат.
Як пише ВВС, пастор відвіз дорогоцінний камінь президенту країни Ернесту Бай Корома.
Цей алмаз став найбільшим, який добули в Сьєрра-Леоне за останні 45 років.
Камінь зайняв 13-е місце в топ-20 найбільших алмазів, які відомих людству.
Зараз дорогоцінність зберігається в центральному банку країни.
Вартість каменю наразі не оцінили.
Варто додати, що Сьєрра-Леоне одна з найбідніших країн у світі, однак на її території багато родовищ алмазів.