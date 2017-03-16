Один з найбільших в світі алмазів знайшли у Африці

Християнський пастор Емануель Момох відкопав на сході Сьєрра-Леоне один з найбільших в світі алмазів масою в 709 карат.

Як пише ВВС, пастор відвіз дорогоцінний камінь президенту країни Ернесту Бай Корома.

Цей алмаз став найбільшим, який добули в Сьєрра-Леоне за останні 45 років.

Камінь зайняв 13-е місце в топ-20 найбільших алмазів, які відомих людству.

Зараз дорогоцінність зберігається в центральному банку країни.

Вартість каменю наразі не оцінили.

Варто додати, що Сьєрра-Леоне одна з найбідніших країн у світі, однак на її території багато родовищ алмазів.