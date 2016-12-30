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Один з ватажків бойовиків не виключає, що "ДНР" залишиться частиною "української федерації"

19:56, сьогодні 11236 Читать новость на русском
Денис Пушилін,
Денис Пушилін, "спікер парламенту" "ДНР" / bdzhola.com

Один з ватажків донецьких бойовиків Денис Пушилін, який величає себе "спікером парламенту ДНР" переконує, що питання приєднання його "держави" до України чи до Росії лишається відкритим.

В терористичних "ДНР" та "ЛНР" економічна ситуація залишається вкрай важкою. Про це пише Наталія Лебідь у матеріалі "Росія приєднає "ЛДНР"?". Такий стан речей визнають навіть окремі російські медіа, додає авторка, цитуючи кореспондента "Новой газеты" Павла Канигіна.

"Нинішнє загострення відбувається на тлі соціально-економічного лиха в містах Донбасу і повного тупика в мирних переговорах. Занепад в регіоні, що почався з війною, примножується через товарну блокаду, яку посилює влада України. Протягом останнього року єдиним економічним партнером (а по суті, неофіційним донором) Донбасу є Росія. З кінця 2014 року більшість виробництв регіону зупинена, а джерелом готівки для економіки сепаратистських утворень стали працівники бюджетної сфери та пенсіонери. Регулярні виплати їм надходять в рублях (як запевняють сепаратисти – з фінансових резервів). При цьому труднощі в російській економіці автоматично позначаються і на резервах "ДНР" і "ЛНР", – пише Канигін.

Однак у самих "республіках" себе підбадьорюють, як тільки можуть.

Я б не вважав проект Новоросія невдалим. Це не проект, а порив, який може бути відкладений і дещо розтягнутий у часі, але не втратить при цьому своєї актуальності",
– зазначає Денис Пушилін, "спікер парламенту ДНР".

За його словами, подальший розвиток ситуації навколо Донбасу буде залежати від того, чи почне Київ федералізацію України, як передбачено Мінськими угодами. "Суб'єкт Української Федерації або Російської Федерації – варіативність зберігається", – говорить Пушилін, котрого цитує "Накануне.Ру".

"Я не бачу для нас долі Придністров’я. Нас 4 мільйони чоловік, спільний кордон з Росією, серйозний промисловий потенціал", – каже Пушилін, виступаючи на прес-конференції у Москві.

Зрозуміло, що населення "Л/ДНР" хотіло б бути настільки близько до Росії, наскільки дозволятиме можливість. Люди, які перебувають на лінії фронту, вважають, що борються не тільки за інтереси Донбасу, а Росії,
– зауважує присутній на тому ж таки заході головний редактор "Русского репортера" Віталій Лейбін, говориться у матеріалі.

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Теги: Політика Війна на Донбасі Новини Росії Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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