Один з ватажків "ДНР" залякує небезпечним випромінюванням з України: соцмережі сміються

"Заступник командувача корпусом міністерства оборони" "ДНР" Едуард Басурін заявив, що українська влада має намір встановити на телевежах у Покровську "небезпечне" надвисокочастотне обладнання для заглушення телевізійних сигналів з окупованого Донбасу.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Басурін зазначив, що обладнання випромінюватиме НВЧ-хвилі і його потужність буде посилена в кілька разів "до рівня, що становить небезпеку для здоров'я місцевого населення, в тому числі з точки зору ризику виникнення онкологічних захворювань".

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У мережі вже встигли висміяти цю заяву бойовика.

Басурін: Україна встановлює на телевежі обладнання, яким буде опромінювати високочастотними хвилями, що викликають рак у вагітних і дітей pic.twitter.com/gxICmIxIPC — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 1 березня 2017 р.

@deynychenko це той довбань, який про українських зомбі на фронті нещодавно патякав?? — Oksana (@o_krupnyk) 1 березня 2017 р.