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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Один з ватажків "ДНР" залякує небезпечним випромінюванням з України: соцмережі сміються

18:00, сьогодні 708 Читать новость на русском
Едуард Басурін викликав глузування в соцмережах своєю побрехенькою
Едуард Басурін викликав глузування в соцмережах своєю побрехенькою / Фото з вільних мереж

"Заступник командувача корпусом міністерства оборони" "ДНР" Едуард Басурін заявив, що українська влада має намір встановити на телевежах у Покровську "небезпечне" надвисокочастотне обладнання для заглушення телевізійних сигналів з окупованого Донбасу.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Басурін зазначив, що обладнання випромінюватиме НВЧ-хвилі і його потужність буде посилена в кілька разів "до рівня, що становить небезпеку для здоров'я місцевого населення, в тому числі з точки зору ризику виникнення онкологічних захворювань".

Читайте також: Бойовики залякують донеччан каналізаційними диверсантами з України

У мережі вже встигли висміяти цю заяву бойовика.

Теги: Курйози Україна Новини Донецька Меми Російська пропаганда
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