Один з ватажків "ДНР" залякує небезпечним випромінюванням з України: соцмережі сміються

"Заступник командувача корпусом міністерства оборони" "ДНР" Едуард Басурін заявив, що українська влада має намір встановити на телевежах у Покровську "небезпечне" надвисокочастотне обладнання для заглушення телевізійних сигналів з окупованого Донбасу.
Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.
Басурін зазначив, що обладнання випромінюватиме НВЧ-хвилі і його потужність буде посилена в кілька разів "до рівня, що становить небезпеку для здоров'я місцевого населення, в тому числі з точки зору ризику виникнення онкологічних захворювань".
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У мережі вже встигли висміяти цю заяву бойовика.