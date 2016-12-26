Одіозний екс-радник Кернеса очолив поліцію Черкащини

Поліцію Черкащини очолив скандальний полковник Валерій Лютий.

Раніше він керував ДАІ Харківщини та був радником мера Харкова Геннадія Кернеса, а також очолював поліцію у Кривому Розі.

В листопаді проти призначення Лютого виступили мешканці Черкас. Люди кілька разів влаштовували пікети і навіть палили шини під місцевим відділенням поліції. За словами місцевих активістів, Валерій Лютий дискредитував себе співпрацею з одіозними українськими політиками.

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Під тиском громади, керівництво МВС відклало призначення скандального керівника. Втім, за даними місцевих ЗМІ, у минулі вихідні Валерія Лютого таки представили особовому складу поліції Черкащини.

Офіційного повідомлення про призначення Лютого на сайті Нацполіції поки немає, але його прізвище є у списку керівників територіальних органів поліції.