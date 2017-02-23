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Одіозний російський співак закликав бойкотувати Євробачення-2017

01:39, сьогодні 487 Читать новость на русском
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / Life

Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що розчарувався в міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" і закликав бойкотувати його проведення в Україні.

Співак зазначив, що росіянам не варто " їхати туди, де їх не чекають", пише російське видання "Комсомольська правда".

За його словами, минулого року судді необґрунтовано поставили представникові від Росії нулі.

Який сенс брати участь у конкурсі, в якому просто зводять рахунки з нашою країною? Навіщо їхати туди, де нас не чекають?
– вважає Кіркоров.

Нагадаємо, Євробачення-2017 відбудеться у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал 13 травня. Представляти Росію на цьгорічному конкурсі ймовірно буде 32-річний уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов.

Теги: LifeStyle Культура Євробачення-2017 Музика Новини Росії
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