Одна із вимог учасників Маршу гідності є надзвичайно актуальною, – експерт

Серед ультиматумів владі, які сьогодні висунули організатори Маршу Національної гідності, що проходив у Києві, вимога прийняти новий закон про вибори є на часі.

Про це в коментарі сайту "24" розповів Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій.

Експерт наголосив, що потрібно починати з малого, і повертатися до прийняття Виборчого кодексу, про який говорили ще в 2011 році. Його слід вписати в тіло Конституції, щоб будь-яка влада не мала змоги змінювати виборче законодавство, переписуючи його кожен раз під себе. Якщо говоримо про Виборчий кодекс, йдеться про три закони – про вибори місцеві, до Верховної Ради та президента.

Водночас, не виключає Бала, марш, який відбувся у середу, у своїх цілях може використати Росія.

Ми бачимо їх рівень пропаганди, що уже перейшла усі можливі червоні лінії і межі здорового глузду. Тому, якщо ми постійно будемо озиратися на Росію, як а) в Росії на це зреагують, б) як Росія це прокоментує, с) чи зможе це Росія використати в своїх інтересах, тоді нам треба сидіти тихо і не дихати,

– наголосив Бала.

По великому рахунку, каже він, настав час, коли нам треба менше озиратися і взагалі дивитися на те, що відбувається в Росії. Треба усвідомити, що Росія – наш ворог, що загрожує не просто територіальній цілісності нашої держави у зв’язку з окупацією частини Донбасу і анексією Криму, а з точки зору глобальної загрози – Росія ворог існування самої держави України.

У будь-якому випадку, додає Бала, кожна політична сила має діяти не лише в кабінетах, а й працювати, спілкуватися з громадянами. Головне, щоб всі дії проти влади носили конструктивний характер, з точки зору своїх пропозицій, а не просто звинувачення відомих нам усім рішень влади.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, у столиці відбувся Марш Національної гідності. Серед основних вимог, які висунули організатори до влади: зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями.

Читайте також: Це червона "ганчірка" для наших сусідів, – політолог про Марш гідності