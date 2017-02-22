17:14
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 16:00: Росія стягує війська. Адвокати Фірташа оскаржать його екстрадицію
Випуск новин
17:07, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Одна із вимог учасників Маршу гідності є надзвичайно актуальною, – експерт

15:44, сьогодні 1329 Читать новость на русском
Серед вимог Маршу гідності – припинення торгівлю з окупантами
Серед вимог Маршу гідності – припинення торгівлю з окупантами / https://www.radio24.ua

Серед ультиматумів владі, які сьогодні висунули організатори Маршу Національної гідності, що проходив у Києві, вимога прийняти новий закон про вибори є на часі.

Про це в коментарі сайту "24" розповів Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій.

Експерт наголосив, що потрібно починати з малого, і повертатися до прийняття Виборчого кодексу, про який говорили ще в 2011 році. Його слід вписати в тіло Конституції, щоб будь-яка влада не мала змоги змінювати виборче законодавство, переписуючи його кожен раз під себе. Якщо говоримо про Виборчий кодекс, йдеться про три закони – про вибори місцеві, до Верховної Ради та президента.

Водночас, не виключає Бала, марш, який відбувся у середу, у своїх цілях може використати Росія.

Ми бачимо їх рівень пропаганди, що уже перейшла усі можливі червоні лінії і межі здорового глузду. Тому, якщо ми постійно будемо озиратися на Росію, як а) в Росії на це зреагують, б) як Росія це прокоментує, с) чи зможе це Росія використати в своїх інтересах, тоді нам треба сидіти тихо і не дихати,
– наголосив Бала.

По великому рахунку, каже він, настав час, коли нам треба менше озиратися і взагалі дивитися на те, що відбувається в Росії. Треба усвідомити, що Росія – наш ворог, що загрожує не просто територіальній цілісності нашої держави у зв’язку з окупацією частини Донбасу і анексією Криму, а з точки зору глобальної загрози – Росія ворог існування самої держави України.

У будь-якому випадку, додає Бала, кожна політична сила має діяти не лише в кабінетах, а й працювати, спілкуватися з громадянами. Головне, щоб всі дії проти влади носили конструктивний характер, з точки зору своїх пропозицій, а не просто звинувачення відомих нам усім рішень влади.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, у столиці відбувся Марш Національної гідності. Серед основних вимог, які висунули організатори до влади: зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями.

Читайте також: Це червона "ганчірка" для наших сусідів, – політолог про Марш гідності

Теги: Україна Марш Гідності Політика Євромайдан "Азов" Правий сектор протести ВО "Свобода" Київ
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Фірташ – валіза без ручки, або По кому вдарить
сьогодні, 15:00 Фірташ – валіза без ручки, або По кому вдарить "справа олігарха"
Борис Немировський 1133
Коротко про головне: Марш Гідності у Києві
сьогодні, 14:38 Коротко про головне: Марш Гідності у Києві
2600
Золото Закарпаття: коли новий інвестор розпочне видобуток?
сьогодні, 13:04 Золото Закарпаття: коли новий інвестор розпочне видобуток?
589
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1572
Циничная правда о жителях Донбасса
сьогодні, 12:01 Циничная правда о жителях Донбасса
Сергій Гайдай 8198
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
В Києві презентувати фільм про Кіборгів "Я піду за сонцем"
4 грудня 2016 , 18:55
Понад півсотні нардепів збрехали в деклараціях. І цифра ще не остаточна
 9 грудня 2016 , 14:52 18
Турчинов пояснив причини втечі Януковича
 сьогодні , 16:59
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук