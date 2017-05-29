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Одна з найбільших і бюджетних мереж IKEA планує вийти на український ринок

16:05, сьогодні 3380
Бюджетний інтер'єр від IKEA
Бюджетний інтер'єр від IKEA / sakhexpo

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA планує вийти на український ринок.

Про це глава правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Черницького, IKEA планує орендувати приміщення в торгово-розважальному центрі "Південний"ю Будівництво ТРЦ заплановане на кінець 2017 року в Києві. Згідно з проектом, торгово-розважальний центр буде найбільшим в Україні.

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Їх (IKEA, – "24") наміри вже озвучені, представники спеціально сюди приїжджали, зустрічалися. Тобто, вже існує велика ймовірність їх приходу", – зазначив він.

Окрім того, Черницький заявив, що орендарями нового ТРЦ стануть і інші міжнародні оператори.

Теги: Україна Швеція дизайн Експорт
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