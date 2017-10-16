Одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" затримали працівники НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали бізнесмена Володимира Трофименка, який є одним із інвесторів компанії "Трейд Коммодіті", в центрі Києва.

Про це з посиланням на адвоката компанії Віталія Каська повідомляє УНН. За словами адвоката, представники НАБУ не пояснили причину затримання Трофименка.

"Представилися, сказали "ви" затримані за підозрою у вчиненні злочину", після чого примусово доставили в НАБУ", – повідомив Касько.

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Затримали Трофименка одразу після прес-конференції в центрі Києва, де компанія "Трейд Коммодіті" представила свою позицію щодо корупційного скандалу навколо Міністерства оборони. Саме на цій прес-конференції ще один інвестор компанії розповів, яке відношення до "Трейд Коммодіті" має пропрезидентський депутат Олександр Грановський.

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ здійснили низку обшуків у справі про корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міноборони. В Національному антикорупційному бюро стверджують, що затримали заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Ігоря Павловського та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимира Гулєвича.



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