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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Однокурсник Путіна розвіяв ілюзії Росії щодо Трампа

18:08, сьогодні 775 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Компромат на президента США Дональда Трампа оприлюднили не стільки заради дискредитації нового американського лідера, скільки задля втілення в життя бажання поставити його в жорсткі рамки у відносинах з Росією та її президентом Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив радянський розвідник і однокурсник Путіна, американський фінансовий аналітик Юрій Швець.

Трампа "замазали" Путіним. Вова давно перетворився на прокаженого, дотик до якого може привести до політичної смерті будь-кого, принаймні в США. Тепер Трампу доведеться доводити, що він – не агент Кремля,
– вважає Швець.

Аналітик зазначив, що соратник Трампа і кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон неодноразово досить лояльно висловлювався про Путіна і його зовнішню політику. Проте, як наголосив Швець, останнім часом Тіллерсон різко змінив свою публічну риторику, назвавши Росію противником.

Зверніть увагу, Трамп уже згоден, що Росія втручалася у виборчий процес, тобто завдала удару по одній з підвалин американської системи. А путінський орденоносець Рекс Тіллерсон, при затвердженні його кандидатури в Сенаті на посаду держсекретаря, називає Росію adversary (противником). Нагадаю, в роки холодної війни КДБ вважав США main adversary, тобто головним противником. А тепер РФ – противник для Тіллерсона. А пам'ятаєте, які надії покладав на нього Кремль?! Обама їм, дебілам, не подобався,
– заявив Швець.

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Він переконаний, що незважаючи на численні побоювання як всередині США, так і на всьому Заході, нова адміністрація Трампа вестиме щодо Кремля політику стримування агресора і антиросійські санкції не скасує.

"Провідні представники нової адміністрації США, які відіграватимуть вирішальну роль у визначенні політики щодо РФ, сформулювали нову доктрину: стримування Росії або мир через силу. У Конгресі, та й в усьому американському істеблішменті, склалося переважна двопартійну більшість, яка цю доктрину завзято підтримує. І ця більшість чітко розуміє: з Путіним вести переговори зовсім безглуздо, оскільки це брехливий, виверткий тип, який думає тільки про те, щоб утриматися при владі. І як тепер Трампу скасовувати санкції щодо РФ, на що так відчайдушно сподівається Кремль?", – підсумував Швець.

Теги: Новини Росії США Політика Володимир Путін Дональд Трамп
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