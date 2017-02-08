Одну з найстаріших в'язниць в Україні хочуть продати

Львівське СІЗО хочуть продати через поганий стан, а в'язнів планують переселити у більш пристосоване приміщення за межами міста.

Капітальний ремонт будівлі робили майже 50 років тому. Підлога в СІЗО провалюється, а окремі приміщення зашили пластиковою вагонкою, адже це єдиний вихід, щоб втримати стелю та стіни на місці. І це далеко не усі недоліки цього ізолятора.

Історик Іван Сварник розповідає, що у 17 столітті, коли будинок звели, він був за мурами міста. Тоді, тут оселились черниці католицького ордену імені святої "Бригіди". Назва так і закріпилась за приміщенням, але мешканці змінились.

З 1785 року там почала працювала в'язниця. Вже тоді вона славилась жахливими умовами. В приміщення, яке розраховане на півсотні жінок, тримали до півтори тисячі в'язнів.

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Кілька разів будівлю перебудовували, на початку 20 століття з'явились і вікна у камерах. Та сучасним вимогам вона не відповідає аж ніяк. Тож в Мінюсті вирішили продати СІЗО – потенційному покупцю пропонують бартер.

Однак що буде далі – справа інвестора, адже будівля не має статусу пам'ятки архітектури.

У Мінюсті натякають, що зацікавлення з боку інвесторів вже є. При цьому у міністерстві додають, що нове СІЗО має повністю відповідати міжнародним нормам.

Де ж будуватимуть саме СІЗО, відомо лише Мінюсту. Наразі, розглядають кілька ділянок.