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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Одразу після канікул в Черкасах закрили школи на карантин

15:54, сьогодні 94 Читать новость на русском
Продовжили карантин
Продовжили карантин / newstut.ru

В черкаських школах продовжили канікули до 15 січня.

Попередньо учні мали піти на навчання 10 січня та через те, що зросла кількість хворих дітей на грип та ГРВІ, канікули продовжать карантином.

Освітяни також рекомендують відмінити усі масові заходи за участі дітей.

Наразі епідеміологічний поріг у Черкасах перевищено на 38%.

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Нагадаємо, карантин в Черкасах оголосили ще 20 грудня. Планувалося, що діти вийдуть на навчання після зимових свят.

Теги: Україна Черкаси Грип в Україні освіта
Джерело: 24 Канал
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