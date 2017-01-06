Одразу після канікул в Черкасах закрили школи на карантин

В черкаських школах продовжили канікули до 15 січня.

Попередньо учні мали піти на навчання 10 січня та через те, що зросла кількість хворих дітей на грип та ГРВІ, канікули продовжать карантином.

Освітяни також рекомендують відмінити усі масові заходи за участі дітей.

Наразі епідеміологічний поріг у Черкасах перевищено на 38%.

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Нагадаємо, карантин в Черкасах оголосили ще 20 грудня. Планувалося, що діти вийдуть на навчання після зимових свят.