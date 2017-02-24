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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Одразу троє українських боксерів проведуть бої в рамках одного шоу

12:12, сьогодні 186 Читать новость на русском
Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик
Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик / 24 Канал

Українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик проведуть поєдинки у один вечір в рамках шоу 8 квітня на арені MGM National Harbor (США).

Про це повідомляє прес-служба K2 Promotions.

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик проведе захист титулу в бою з американцем Майклом Хантером. Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Василя Ломаченка і Джейсона Соси.

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Також в андеркарді Олександр Гвоздик проведе бій проти кубинця Юніескі Гонсалеса.

Всі три поєдинки транслюватиме телеканал HBO в прямому ефірі.

Теги: Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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