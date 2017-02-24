Одразу троє українських боксерів проведуть бої в рамках одного шоу

Українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик проведуть поєдинки у один вечір в рамках шоу 8 квітня на арені MGM National Harbor (США).
Про це повідомляє прес-служба K2 Promotions.
Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик проведе захист титулу в бою з американцем Майклом Хантером. Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Василя Ломаченка і Джейсона Соси.
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Також в андеркарді Олександр Гвоздик проведе бій проти кубинця Юніескі Гонсалеса.
Всі три поєдинки транслюватиме телеканал HBO в прямому ефірі.