Одягаючи навіть нові речі ви ризикуєте підхопити недугу

Навіть нові речі, придбані в магазині, перед одяганням необхідно випрати. В іншому випадку ви ризикуєте підхопити небезпечну недугу.

Про це заявив доктор наук у сфері мікробіології та імунології Філіп Тірні, який виявив на новому одязі з магазину дуже небезпечні сполуки, пише econet.

Так, на штанах, блузках, нижній білизні, куртках та інших предметах одягу в мережевих магазинах ховаються такі неприємні речовини: виділення з дихальних шляхів, шкірна флора, фекальна флора, дріжджі тощо. Деякі з них можуть призвести до серйозних наслідків.

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Особливо обачними треба бути з купальниками, нижньою білизною та іншими речами інтимного характеру. Вони опиняються найближче до тіла, тож вірогідність підхопити якусь речовину доволі висока.

Зокрема, не виправши одяг ви ризикуєте підчепити гепатит А, діарею, стафілокок, сальмонелу, норовірус, грибкові інфекції, стрептокок, педикульоз і коросту.