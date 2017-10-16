Офіцер бойовиків застрелив вагітну жінку, – Лисенко

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Офіцер з числа бойовиків застрелив вагітну жінку у Брянці на Луганщині.
Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони, передає УНІАН.
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"На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини щодо цивільного населення. Цими вихідними у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності", – зазначив Лисенко.
За інформацією речника, терористи продовжують приховувати факти порушень мінських домовленостей, зокрема щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.