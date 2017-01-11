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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Офіцерів запасу яких спеціальностей першими призвуть до армії

17:44, сьогодні 656 Читать новость на русском
Призивники
Призивники / REUTERS

У Генштабі Збройних сил України розповіли, кому віддаватимуть перевагу під час оголошення призову офіцерів запасу.

Інформацію про це озвучив Заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Марко Андрусяк, передає УНІАН.

Ми проводили попередні розрахунки – спеціальності будуть різноманітні: це і спеціальності механізованих військ, танкових, високомобільних десантних військ, авіаційні спеціальності, розвідка, тилового, технічного, медичного забезпечення, весь спектр спеціальностей,
– заявив полковник Марко Андрусяк.

Слід зазначити, що перед цим у Генштабі роз’яснили ситуацію із призовом до війська офіцерів запасу.

Теги: Україна Збройні Сили України Мобілізація
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