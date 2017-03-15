Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом

15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.
Журналісти сайту "24" розібрались, що це означає і для чого було потрібне таке рішення.
Як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, Рада нацбезпеки вирішила тимчасово повністю припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Тимчасово – тобто до реалізації частини пунктів мінських домовленостей, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств.
У зв’язку із цим правоохоронним органам доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення.
За офіційною версією, таке рішення спричинила різка ескалація російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Окрім того, в РНБО звернули увагу на загострення загроз економічній і енергетичній безпеці держави, спровоковане свідомими діями терористів, і на те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених республік.
Що з 13:00 15 березня Національна поліція та Нацгвардія перекриють всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування. Тобто, відбудеться повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей. Гуманітарних вантажів це рішення не стосується. Так само, як і проїзду людей – цивільні й надалі зможуть перетинати лінію розмежування через пункти пропуску.
Окрім того, правоохоронцям доручено більше уваги приділити питанню громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.
Також це означає, що протягом доби Нацбанк та СБУ мають вирішити питання роботи російських банків. Їм доручено проаналізувати діяльність банківських установ, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій.
За офіційною версією – аби захистити права і свободи наших громадян та гарантувати забезпечення національної безпеки України.
По факту – аби знизити критично високий рівень корупції та популізму в українській політиці. Корупція – невід’ємний фактор перевезення вантажів через лінію розмежування. Відтак, рішення про призупинку таких перевезень мало би сприяти її ліквідації. Чи вплине і як швидко виникнуть схеми обходу блокади – побачимо вже найближчим часом. На рівень популізму, який різко підвищився навколо питання блокади окупованих територій, мало би вплинути виведення цієї блокади на офіційний рівень. Чи вплине – теж дізнаємось незабаром.
Окрім того, таке рішення було потрібно, аби продемонструвати, що влада все ж здатна реагувати на ті події, які відбуваються у державі. Хоч і не надто оперативно, але все ж.
Очікувану. У Штабі блокади його привітали, хоч і зазначили, що рішення прийняли із певним запізненням. Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що офіційний Київ таким рішенням порушує Мінські угоди та підриває як фінансову систему Донбасу, так і свою власну. Бойовики, фактично, повторили позицію Москви.