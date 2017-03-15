Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом

15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Журналісти сайту "24" розібрались, що це означає і для чого було потрібне таке рішення.

Що саме прийняли на засіданні РНБО?

Як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, Рада нацбезпеки вирішила тимчасово повністю припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Тимчасово – тобто до реалізації частини пунктів мінських домовленостей, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств.

У зв’язку із цим правоохоронним органам доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення.

Чому РНБО вирішили припинити торгівлю з ОРДЛО?

За офіційною версією, таке рішення спричинила різка ескалація російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Окрім того, в РНБО звернули увагу на загострення загроз економічній і енергетичній безпеці держави, спровоковане свідомими діями терористів, і на те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених республік.

Що це означає?

Що з 13:00 15 березня Національна поліція та Нацгвардія перекриють всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування. Тобто, відбудеться повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей. Гуманітарних вантажів це рішення не стосується. Так само, як і проїзду людей – цивільні й надалі зможуть перетинати лінію розмежування через пункти пропуску.

Окрім того, правоохоронцям доручено більше уваги приділити питанню громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Також це означає, що протягом доби Нацбанк та СБУ мають вирішити питання роботи російських банків. Їм доручено проаналізувати діяльність банківських установ, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій.

Для чого це було потрібно?

За офіційною версією – аби захистити права і свободи наших громадян та гарантувати забезпечення національної безпеки України.

По факту – аби знизити критично високий рівень корупції та популізму в українській політиці. Корупція – невід’ємний фактор перевезення вантажів через лінію розмежування. Відтак, рішення про призупинку таких перевезень мало би сприяти її ліквідації. Чи вплине і як швидко виникнуть схеми обходу блокади – побачимо вже найближчим часом. На рівень популізму, який різко підвищився навколо питання блокади окупованих територій, мало би вплинути виведення цієї блокади на офіційний рівень. Чи вплине – теж дізнаємось незабаром.

Окрім того, таке рішення було потрібно, аби продемонструвати, що влада все ж здатна реагувати на ті події, які відбуваються у державі. Хоч і не надто оперативно, але все ж.

Яку реакцію викликало це рішення?

Очікувану. У Штабі блокади його привітали, хоч і зазначили, що рішення прийняли із певним запізненням. Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що офіційний Київ таким рішенням порушує Мінські угоди та підриває як фінансову систему Донбасу, так і свою власну. Бойовики, фактично, повторили позицію Москви.