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Офіційна позиція фракції "Самопоміч" щодо ліквідації податкової міліції

12:06, сьогодні 249 Читать новость на русском
Податкова міліція
Податкова міліція / vlasno.info

Голосуючи за зміни до Податкового кодексу України у ніч на 21 грудня 2016 року, депутати Верховної Ради України випадково ліквідували податкову міліцію.

Передбачалось, що розділ податкового кодексу про податкову міліцію буде вилучено після створення нової структури. Але внаслідок бюджетної лихоманки змістилася нумерація у законі, яка порушила цю умову.

Така ганьба трапилася через те, що Верховна Рада брутально порушує Бюджетний та Податковий кодекси, які вимагають, щоб зміни до них вносилися за півроку до ухвалення Державного бюджету на наступний рік. Ця вимога існує для того, щоб підприємці могли підготуватися до майбутніх змін. Натомість уже не вперше у переддень нового року українські підприємці отримують як "подарунок" нові правила ведення бізнесу на наступний рік.

Тож держава поставила себе у таке ж становище, в якому підприємці опиняються кожного 1 січня: раптом з’ясувала, що відтепер у неї нові правила гри – податкової міліції немає та немає іншого органу, який повинен її замінити.

Податкову міліцію дійсно необхідно ліквідувати і створити цивілізовану службу для розслідування фінансових злочинів поза структурую Державної фіскальної служби, яка б займалася розслідуванням та попередженням фінансових злочинів замість тиску на бізнес. "Самопоміч" наполягає на цьому попри спротив зацікавлених у ручній податковій міліції політичних сил.

Але коли народні депутати випадково позбавляють державу органу правопорядку – це є сигналом того, що межа вже перейдена. Однак, ситуацію потрібно виправляти виключно у законний спосіб, а не шляхом видання листів, що підміняють собою закон.

Фракція "Самопоміч" заявляє, що такі рішення і дії суперечать Конституції України, Законам України "Про статус народного депутата" та "Про комітети Верховної Ради України".

Фракція "Самопоміч" звертає увагу голови Верховної Ради та Президента України на те, що такі рішення і дії не лише підривають легітимність українського парламенту, але й авторитет держави, та вимагає до внесення відповідних змін забезпечити дію закону відповідно до того, як він був проголосований парламентом, підписаний Головою Верховної Ради та Президентом України і офіційно оприлюднений.

Теги: Політика Самопоміч Податковий кодекс Верховна Рада
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