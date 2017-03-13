Офіційно: Ryanair виходить на український ринок

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян підтвердив чутки про те, що найбільший лоукостер Європи Ryanair виходить на ринок України.

Про це міністр інфраструктури України повідомив у своєму Facebook.

"Так, це Ryanair! Як мінімум, одна із ключових авіаційних подій десятиліття в Україні", – написав він.

Омелян зазначив, що у середу 15 березня о 10:00 у Києві відбудеться спільна прес-конференція міністра інфраструктури і комерційного директора Ryanair Девіда О 'Брайана.

У той же день о 14:00 повинна відбутись така ж прес-конференція у Львові.

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Зазначимо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що всередині березня один з найбільших європейських лоукостів оголосить хороші новини, пов'язані з Україною. Назву компанії він залишив у таємниці.

Згодом на сайті лоукосту Ryanair вже з'явились згадки про аеропорти Києва та Львова. Зокрема, одним перших напрямків популярного лоукост-перевізника з України може стати голландське місто Ейндховен.

До слова, німецька авіакомпанія-лоукостер Condor Airlines відкрила бронювання авіаквитків з кількох міст США до Києва.