Офіційно: Скарлетт Йоганссон розлучається

Відома американська акторка Скарлетт Йоганссон розлучається зі своїм чоловіком – журналістом французького походження Роменом Доріаком.
Як пише New York Post, зірка подала документи у верховний суд штату Нью-Йорк 7 березня. В заяві вона наголjсила, що їх "шлюб безнадійно зруйнований".
Акторка вже заявила, що буде домагатись основної опіки над їхньою дочкою – трирічної Роуз Дороті Доріак. Однак представники її колишнього чоловіка наголосили, що збираються робити те саме.
Читайте також: Адель таємно вийшла заміж
Зазначимо, що західні ЗМІ вже кілька місяців писали про можливе розлучення Йоганссон, однак досі пара не підтверджувала цієї інформації.