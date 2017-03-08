Офіційно: Скарлетт Йоганссон розлучається

Відома американська акторка Скарлетт Йоганссон розлучається зі своїм чоловіком – журналістом французького походження Роменом Доріаком.

Як пише New York Post, зірка подала документи у верховний суд штату Нью-Йорк 7 березня. В заяві вона наголjсила, що їх "шлюб безнадійно зруйнований".

Акторка вже заявила, що буде домагатись основної опіки над їхньою дочкою – трирічної Роуз Дороті Доріак. Однак представники її колишнього чоловіка наголосили, що збираються робити те саме.

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Зазначимо, що західні ЗМІ вже кілька місяців писали про можливе розлучення Йоганссон, однак досі пара не підтверджувала цієї інформації.