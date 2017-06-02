Огіркова дієта: просте та смачне меню

Зараз на прилавках магазинів та на базарах багато огірків, тому це вдалий час пробувати огіркову дієту – салати без солі зі свіжою зеленню.

Як пише Сosmo, овочі можеш змінювати за смаком, однак під час дієти не можна вживати картоплю.

На огірковій дієті рекомендовано пити воду і зелений чай.

Легкий фітнес прискорить ваші старання скинути зайву вагу.

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Меню огіркової дієти:

Сніданок

Салат з огірків та свіжої зелені, заправлений нежирним йогуртом чи сметаною. Шматочок цільнозернового хліба.

Обід

Салат з огірків і китайської капусти, заправлений оливковою олією. 100 - 150 г відвареної без солі курячої грудки. Приправте все пряними травами.

Полудень

Салат з огірків і варених яєць, заправлений нежирною сметаною. Скибка чорного хліба.

Вечеря

Салат з огірків, помідорів і солодкого перцю, заправлений лимонним соком і чайною ложкою оливкової олії. За бажанням, приправте чорним перцем і пряними травами.