Огіркова дієта: просте та смачне меню

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Зараз на прилавках магазинів та на базарах багато огірків, тому це вдалий час пробувати огіркову дієту – салати без солі зі свіжою зеленню.
Як пише Сosmo, овочі можеш змінювати за смаком, однак під час дієти не можна вживати картоплю.
На огірковій дієті рекомендовано пити воду і зелений чай.
Легкий фітнес прискорить ваші старання скинути зайву вагу.
Читайте також: При яких симптомах не можна вживати помідори
Меню огіркової дієти:
Сніданок
Салат з огірків та свіжої зелені, заправлений нежирним йогуртом чи сметаною. Шматочок цільнозернового хліба.
Обід
Салат з огірків і китайської капусти, заправлений оливковою олією. 100 - 150 г відвареної без солі курячої грудки. Приправте все пряними травами.
Полудень
Салат з огірків і варених яєць, заправлений нежирною сметаною. Скибка чорного хліба.
Вечеря
Салат з огірків, помідорів і солодкого перцю, заправлений лимонним соком і чайною ложкою оливкової олії. За бажанням, приправте чорним перцем і пряними травами.