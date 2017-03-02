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Оголошено 100 найуспішніших українок

16:20, сьогодні 1266 Читать новость на русском
Рейтинг 100 успішних жінок України
Рейтинг 100 успішних жінок України / Скрін обкладинки видання

Журнал "Новое Время" вдруге публікує рейтинг найуспішніших жінок України.

Як зазначає видання, в сотню найуспішніших увійшли жінки, які досягли найбільших кар'єрних успіхів у восьми сферах – політиці, бізнесі, держслужбі, корпоративному секторі, суспільній діяльності, культурі і медіабізнесі, шоу-бізнесі та спорті.

Пропонуємо дізнатись більше про 5 найуспішніших українок з кожної сфери за версією журналу.

Бєлькова Ольга, – політика

Український економіст, політик та народний депутат від Блоку Петра Порошенка VIII скликання Верховної Ради України. Сьогодні Ольга є заступником голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Навчалась і є випускником Harvard Kennedy School of Government з дипломом магістра з державного управління, отримала вищу юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2001) та вищу економічну освіту в Черкаському державному технічному університеті (1997).

Перед цим в Ольги була неймовірна велика та багатоспекторна трудова діяльність.

Ольга Герасим'юк, – держслужба

Український журналіст, ведуча багатьох телевізійних програм, телевізійний менеджер, народний депутат України 5-го і 6-го скликань, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Ольгу добре пам'ятають з відомої 10-річної програми "Без табу". Вона навчалася на факультеті журналістики Київського державного університету імені Т. Шевченка, а також в Дипломатичній академії, де стала магістром зовнішньої політики.

Сімнадцять років працювала в друкованій пресі. Проходила стажування у США: USNews&WorldReport, GannettNewsService (Вашингтон), Голландії, Член журі премії "Книга року ВВС".

Наталія Бондарєва, – бізнес

Відомий бізнесмен на українському ринку. Закінчила Донецький державний університет (спеціальність – бухгалтерський облік, аналіз фінансово-господарської діяльності, ревізія і контроль). З 2001 року після смерті сестри повністю очолює компанію "Баядера Холдинг" – найбільшу алкогольну компанію Східної Європи.

У компанію входить виробник лікеро-горілчаної продукції "Національна горілчана компанія", а також виробник виноробної продукції "Коблево". Сьогодні "Баядера" генерує близько 30% усього виробництва горілки в країні й завозить у країну 15% усього міцного алкоголю з-за кордону.

У 2014 році за версією журналу Forbes стан Наталії Бондаревой становив $187 млн і вона була 42 в сотні найбагатших людей країни.

Ольга Айвазовська, – суспільство

Український громадський діяч, журналістка, в минулому – голова Черкаської обласної громадської молодіжної організації "Молода Просвіта" та голова Черкаської обласної громадської організації "ПОРА!". Навчалася Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (факультет української філології та журналістики).

У 2006 році стала співзасновником ВГО "Громадянська мережа "ОПОРА"". З 2007 року – головний редактор Всеукраїнського друкованого видання "Точка ОПОРИ". А з 2009 року – голова правління цієї ж організації.

У 2014 та 2015 роках за версією журналу "Фокус" Ольга входила до списку 100 найвпливовіших жінок України.

Софія Андрухович, – медіа

Українська письменниця, перекладачка й публіцистка, дочка письменника Юрія Андруховича та дружина письменника Андрія Бондаря.

Навчалась у природничому ліцеї в Івано-Франківську та в Українській академії друкарства. Співредакторка часопису "Четвер".

Софія відома низкою публіцистичних робіт, перекладів та книг, зокрема – спільний переклад з англійської мови разом з Віктором Морозовим книжки Дж. К. Роулінґ "Гаррі Поттер і келих вогню" та власна написана книга "Фелікс Австрія", яка стала книгою року за версією "Бі-Бі-Сі" та "ЛітАкцент року".

Джамала, – шоу-бізнес

Сусана Джамаладінова (Джамала) – відома українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України. Навчалась в Національній музичній академії України.

Випустила чотири студійні, один концертний та два міні-альбоми, до яких увійшли пісні англійською, українською, російською та кримськотатарською мовами. Також спробувала себе акторкою у фільмах "Поводир" та "Поліна".

Перемогла на 8-му міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі та найбільшим її досягненням стала перемога на 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Стокгольмі. Здобула сім статуеток української музичної премії "YUNA", дві премії "ELLE Style Award", а також премії ряду інших конкурсів, таких як "Людина року", "Best Fashion Awards", "Cosmopolitan Awards" та багато інших.

Марта Костюк, – спорт

Українська тенісистка, 14-річна українка-переможниця Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2017 року в одиночному розряді серед дівчат.

У віці 13 років Марта виграла у США більше десяти поспіль матчів серії престижних юніорських турнірів Eddie Herr International та Junior Orange Bowl. Також перемагала у Франції на Les Petits As. Завдяки цьому українка очолила європейський рейтинг для тенісисток віком до 14 років. Також минулого року з іншими дівчатами виграла чемпіонат світу та зимовий і літній Кубок Європи.

Пізніше, результатом її перемоги в Австралії стала допомога легендарного тренера швейцарця Роджера Федерера, який теж колись став переможцем чоловічого Australian Open.

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Теги: Україна Культура Джамала LifeStyle
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